إيمي سمير غانم تثير غضب نساء السودان واتهامات العنصرية تلاحقها.. والسبب!

تعرضت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم لهجوم حاد من عدد كبير من السودانيات، بسبب إحدى حلقات مسلسلها الرمضاني الجديد “عزمي وأشجان”.

الفنانة المصرية ظهرت خلال الحلقة في دور خادمة سودانية، ويلقبها الجميع بـ “أم وش هباب”، وذلك بسبب لون بشرتها، وهو ما أثار غضب السودانيات بشدة، واتهمنها بالعنصرية، وطالبن بوقف عرض المسلسل ومعاقبة المسئولين عنه.

ومسلسل “عزمي وأشجان” من بطولة حسن الرداد، وإيمي سمير غانم، والنجم سمير غانم، رجاء الجداوي، نسرين أمين، محمد ثروت، محمود الليثي، بيومي فؤاد، ملك قورة، بدرية طلبة، وانضم مؤخرا لأبطال العمل الفنان محمد لطفي وأحمد حلاوة، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج إسلام خيري.

