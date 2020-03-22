إيهاب توفيق يتحدث عن ملابسات وفاة والده : ” جثة والدي لم تتفحم “

أجرى الفنان ” إيهاب توفيق ” مداخلة هاتفية مع الإعلامي ” وائل الإبراشي ” في برنامجه ” التاسعة ” كشف من خلالها ملابسات حادث حريق الفيلا الخاصة به في شهر يناير الماضي والذى توفى والده على إثره .

وقال إيهاب توفيق أن منشورا يتم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي يتحدث عن أن جثة والده قد تفحمت نتيجة الحريق وهو الأمر الذي نفاه تماما .. وأكد على أن والده الراحل توفى نتيجة الاختناق .

وعن تفاصيل الحادث أضاف أن الطابق السفلي الذي كان يوجد به والده تعرض للحريق ما عدا الحجرة الخاصة به وأن والده توفي بسبب الاختناق وهو ما أكده تقرير الطب الشرعي ولم تصله النار أو تتفحم جثته .

وأشار إيهاب توفيق إلى إنه حاول إنقاذ والده ولكن النيران أغلقت بين الأدوار ولم يستطع الوصول إليه .

وعلق على ما تردد قائلا : ” التعليقات السخيفة التى يطلقها من لا يملكون الرحمة .. ربنا يهدى من كتب أن جثة والدى تفحمت ربنا يعفو عنهم ” .