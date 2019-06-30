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ابتسام تسكت تلغي متابعاتها لسعد لمجرد.. فهل السبب دنيا بطمة؟

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ابتسام تسكت وسعد لمجرد ودنيا بطمة

ابتسام تسكت وسعد لمجرد ودنيا بطمة

قامت الفنانة المغربية ابتسام تسكت بإلغاء متابعتها لصديقها وزميلها الفنان سعد لمجرد على الانستغرام.

وبحسب مواقع فنية مغربية فقد يكون سبب إلغاء ابتسام تسكت متابعتها لـ سعد لمجرد هو الصداقة التي تجمع الاخير بالفنانة دنيا بطمة، خاصة وأن “المعلم” عبر عن إعجابه بها من خلال أحد التعاليق التي تركها مؤخرا على حسابها على الانستغرام، حيث قام بتهنئة غزل، ابنة دنيا بمناسبة عيد ميلادها قائلا: “اختي دنيا اللي يخلي لك غزل، ما منك جوج يا أطيب قلب”.

وطبعا الكل يعلم نوع العلاقة المتوثرة التي تربط دنيا بابتسام، ويبدو أن هذه الأخيرة لم تتقبل أن يكون لمجرد صديقا لبطمة أيضا.

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