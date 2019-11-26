ابرار الكويتية تضع شروطا للزواج من بناتها .. والمتابعين : ” خليهم عندك “

نشرت الفنانة ” أبرار الكويتية ” مقطع فيديو لها عبر تطبيق ” سناب شات ” أثار الكثير من الجدل بين المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي وهي تضع شروطا صارمة لمن يرغب في الزواج من بناتها .

وتحدثت أبرار في مقطع الفيديو قائلة : ” هذه الشروط يجب أن ينفذها أي شخص يريد أن يتزوج من بناتي .. فيجب أن يدفع مهرا فوق الـ 10 ألاف دينار والشبكة عليه ويجب ان يقيم لها حفل زفاف يليق بها هذا بخلاف حفل الاستقبال والحنة ” .

وتابعت : ” إذا علمت أن أحدا من عائلة هذا العريس تعدى بكلمة أو بأي شيء على بناتي سوف أبلغ الدورية فأولادي لا يتم معاملتهم هكذا .. ويجب أن يكون شهر العسل في إحدى الدول الاوروبية وأن يشتري لها الماركات لأن بناتي يشبهونني ” .

وهو الأمر الذي تسبب لها في الكثير من الانتقادات من قبل جمهورها الذي لم يتقبل هذه الشروط ووصفها بالشروط التعجيزية وإنها لا تليق ببناتها .. وعلق البعض على ذلك قائلا : ” خليهم عندك ” .

يذكر أن الفنانة الكويتية أبرار لديها 4 بنات هن ” ملاك وزهراء ” من زواجها الأول .. و” آية وفاطمة ” من زواجها الثاني .. وأنجبت من زوجها الثالث ” يوسف ” بينما لم تنجب من زوجها الرابع .