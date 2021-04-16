استشاطت فيروز ابنة الفنان أركان فؤاد غضبًا على الفنان المصري، رامز جلال، بسبب ما قاله خلال حلقة الخميس، من برنامجه “رامز عقله طار”، عند استضافته لمطرب المهرجانات حمو بيكا.

وتوعدت فيروز الفنان رامز جلال بسبب إدراج اسم والدها في الحلقة للسخرية منه، وذلك في إطار تعقيبه على شكل الحذاء الذي كان يرتديه مطرب المهرجانات، حمو بيكا، ولفت رامز إلى أنه يشبه الأحذية التي يرتديها أركان فؤاد.

وقالت فيروز أركان فؤاد عبر حسابها على موقع “فيسبوك” بعد انتهاء بث الحلقة: إن “ما حدث لن يمر وسنرفع قضية على رامز جلال”، فيما وجهت مناشدة لنقيب الممثلين المصريين، أشرف زكي، للتدخل سريعا من أجل حل الأزمة.

وكتبت في منشورها: “ياريت نقيب الممثلين المحترم أشرف زكي، الذي أنا أحبه وأحترمه جدا، يعلم رامز جلال إن في احترام وتقدير للناس الكبيرة المحترمة اللي عمرها ما غلطت ولا اتقال عليها نصف كلمة.. السخرية من الناس والسخافة ليست هزارا ولا تضحك”.

كما كتبت ابنة أركان فؤاد في منشور آخر لها، الجمعة، بعضب: “وحياه جزمة أبويا مش هنسكت”.

وجاء تعليق ابنة أركان فؤاد على ما دار في الحلقة الثالثة من برنامج المقالب “رامز عقله طار” بالتزامن مع تصريحات والدتها الفنانة المصرية، نادية مصطفى، التي عبرت هي الأخرى عن انزعاجها الكبير عند ذكر اسم زوجها الموسيقار والمطرب، أركان فؤاد، قائلة: “هذا لو كان البعض يعتبره هزارا فهو غير مقبول وسخيف”.

وردت نادية في منشور على صفحتها في “فيسبوك” أن رامزا سخر ممن يجلسون في منازلهم وتخطى الحدود بسخريته غير اللائقة.

وأضافت: “مفهمتش إيه الإيفيه أو إيه اللي يضحك في إنه يقوله ما أنت لازم تقع ما أنت لابس جزمة أركان فؤاد”.

وتقوم فكرة البرنامج على استدراج الضحية بعد إيهامها بأنه يصور برنامجا ترفيهيا، قبل أن يكتشف الضحية أنه وقع في فخ مقلب رامز جلال، ويسقط من أعلى في حمام سباحة بطريقة مرعبة.

وكان رامز جلال قد استضاف في الحلقة الأولى الفنان أحمد سعد، ثم لاعب بيراميز المصري رمضان صبحي، بعدها جاء حمو بيكا، وفي الحلقة الرابعة الفنانة ويزو.