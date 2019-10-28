ابنة إلهام الفضالة تروي قصة تعرضها للتنمر.. ما علاقة صديقتها المصرية؟

روت نويرة ابنة إلهام الفضالة الصغرى قصة تعرضها للتنمر على يد زميلاتها في المدرسة، حيث كشفت والدتها عن تفاصيل الموقع من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على “سناب شات”.

وقالت نويرة في مقطع الفيديو: “في واحدة بالمدرسة مصرية.. وفي بنات يقولولي إنتي ليه تتمشين معاها.. أنا أقولهم عادي هي بنت صديقتي.. يقولون ترى إحنا ما نقعد معاها.. فقلت وانتي ليش تعنصرين… ترى احنا ما نحكم عليها من بره”.

وكانت إلهام الفضالة قد قامت بتسجيل ما روته ابنتها عبر مقطع فيديو نشرته مع رسالة كتبت فيها: “قاعدين نتعشى وقالتلي هالسالفة.. طفلة أفضل من وايد ناس”، كما علقت النجمة الكويتية بصوتها على ما حكته نويرة من رفضها لمقاطعة صديقتها المصرية برغم تعرضها للتنمر، حيث قالت: “اسم الله عليك.. الله يحفظك ويكبر بختك.. صح احنا ناس مو عنصريين.. احنا شنو؟ احنا زينين. ما عندنا تفرقة بين الاصل ولا اللون ولا المذهب.. طفلة ما عندها هالكلام.. لانها عاشت في بيئة الحمد لله ما عندنا ها الشي”.

الجدير بالذكر أن النجمة الكويتية تنشر دائماً مقاطع فيديو ترصد من خلالها مواقف طريفة مع ابنتها الصغرى التي توطدت علاقتها بها كثيراً بعد زواج ابنتها الكبرى منى وانتقالها للحياة مع زوجها وابنتهما الوليدة التي تحمل نفس اسم جدتها.