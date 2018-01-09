ابنة إيمان البحر درويش تنشر أول صورة لوالدها بالمستشفى.. وتعلق: كفاية تشكيك فن

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نشرت أمنية ابنة الفنان إيمان البحر درويش، صورة حديثه لوالدها أثناء تلقيه العلاج في المستشفى، ويظهر بها فى حالة صحية متأخرة ويغيب عن الوعى تماما.

ووجهت أمينة رسالة للمشككين فى مرض والدها، حيث علقت على الصورة عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك”، قائلة :”يا ريت كفاية شائعات وتشكيك فى مرض أبويا أنا مش فاهمة بجد انتوا ايه،، حسبي الله ونعم الوكيل”.

وأجرى إيمان البحر درويش عدة عمليات جراحية بسبب متاعبه القلبية، وهو ما يستدعى استمراره تحت العناية الفائقة، فى الوقت الذى جددت فيه نقابة الموسيقيين اتهامها له بالتزوير وصدور قرار ضده بالحبس بسبب إصدار شيكات بدون رصيد، وكذلك منعه من الغناء بقرار من هانى شاكر بسبب عدم الحصول على التصاريح اللازمة من نقابة الموسيقيين.