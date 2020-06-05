شرت لينا ابنة الفنان أحمد الفيشاوي اول صورة تجمعها بـ أخيها غير الشقيق “تيتوس الفيشاوي” وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وعلقت لينا الفيشاوي على الصورة كاتبة: “هذا هو أخي تيتوس الفبشاوي، سعيدة للغاية أنه أخيرًا دخل إلى حياتي وأن أكون قادرة على صنع الذكريات معه” وتابعت ابنة أحمد الفيشاوي قائلة: “أحبك جدًا تيتوس ولا أستطيع الانتظار حتى أراك قريبًا”.

يذكر أن أحمد الفيشاوي تزوج خمس مرات، الأولى كانت من هند الحناوي والدة ابنته لينا، والثانية من وسام عاطف ثم تزوج من ألمانيه تدعى دينيس وولمان خلال سفره مع والدته سمية الألفى في رحلة علاج بألمانيا، وبعد انفصاله عنها تزوج من الإعلامية اللبنانية رولا ديبس، ثم وقع الطلاق بينهما، قبل أن يعلن زواجه الخامس من زوجته الحالية ندى الكامل.

وكان الظهور الأول لاسم “تيتوس” ابن أحمد الفيشاوي يعود إلى العام الماضي بعد تداول صوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي والحديث عن كونه ابن أحمد الفيشاوي من زوجته السابقة الألمانية دينيس وولمان، إلا أن الممثل المصري لم يؤكد أو ينفي تلك الأخبار.

من ناحية أخرى، نشرت لينا أحمد الفيشاوي عبر خاصية الستوريز على حسابها على انتسغرام صورة لخبر تأييد المحكمة لحبس والدها بسبب ‏النفقة، واحتوى الخبر الصحفي على فقرة توضح الانتقادات التي ينالها أحمد الفيشاوي بسبب تركه لابنته وعدم رعايتها خاصة بعد ‏احتفاله بعيد ميلاد ليليان ابنة زوجته نادية الكامل، الذى ظهر فى صور وفيديو معها وهو يحتفى بهذه المناسبة السعيدة معها بمشاعر ‏أبوية حرم منها ابنته لينا. ‏