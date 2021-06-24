هاجمت ليلى ابنة رجل الأعمال محمد حلاوة، طليقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في “إنستغرام”، وكتبت ليلى قائلةً: «إوعي تدّعي حاجة مش فيكي أنت عمرك ما كنتي كويسة مع حد… أنت اللي خطفتي بابانا مننا من 17 سنة، وكانت أمي على ذمته وحاولتي طول الـ17 سنة تقطعي علاقتنا ببابانا وحاربتينا وأذتينا كتير».

وأضافت: «الناس العادية مش عارفة حاجة بس الناس اللي حوالينا عارفين كل حاجة… ياريت تبطّلي أذى بدل ما نعرف الكل… أنت اللي قاطعانا عن إخواتنا من يوم ما اتولدوا وكفاية اللي عملتيه في شرم الشيخ من شهر معايا قدّام الناس كلها… عيب وكفاية وبطّلي تظهري بصورة مش حقيقتك».

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرّض فيها ياسمين للهجوم من أقارب طليقها، حيث هاجمتها لمياء شقيقة محمد حلاوة منذ أيام من خلال فيديو نشره الأخير عبر حسابه الشخصي في “إنستغرام”، وقالت فيه: «أنا اسمي لمياء حلاوة أخت محمد حلاوة، الحقيقة أنا شفت برنامج ريهام صاحبتي وأختي ومرات أخويا وكنت فرحانة بيه، وشفت أنها قالت كلام محترم وكلام من قلبها، الحاجة اللي ضايقتني وأزعجتني ودي حاجة عائلية إني فوجئت من كام ساعة بكلام يتقال على حرابيق وكلام ميصحش يتقال».

وأضافت: «يا جماعة إحنا بقالنا 3 سنين بنتحارب ونتهاجم ويتقال علينا كلام غلط وإحنا مبنردش علشان خاطر مصلحة ولادنا، وعلشان ده اللي اتعلمناه في الدنيا إن إحنا نخاف على ولادنا بس الظاهر إن في ناس تانية مش فارق معاها الكلام ده إحنا خلاص خرجناكي من حياتنا وقفلنا صفحتك ومش بس كده مبنفتكركيش وعاوزينك أنت كمان تركزي في صفحتك وتنسينا وحاولي أن أنت تكوني سعيدة، لأن إحنا بقينا سعداء وإحنا بعيد عنك، يارب الكلام ده يوصلك لأن غير كده أنا أظن أنك هتبوظي الصفحة الجديدة بتاعتك هي كمان، ده اللي عاوزة أقولهولك وأقوله لمصلحة ولادك».