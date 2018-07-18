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ابنة مايكل جاكسون عن ميولها الجنسية المزدوجة: ليس خبرا جديدا.. توقفوا عن تصنيفي

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تصدرت باريس جاكسون ابنة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون عناوين الأخبار في الآونة الأخيرة بعدما أكدت لمتابع لها عبر Instagram أنها مزدوجة الميول الجنسية وتفضل الرجال والنساء على حد سواء
لذا قررت ابنة “ملك البوب”، البالغة من العمر 20 عاما، أن ترد على التقارير الإخبارية عبر حسابها الرسمي على موقع Instagram، مستنكرة تداول الأمر على أنه خبر جديد رغم أنها اعترفت بميولها عندما كانت في الـ 14 من عمرها

المصدر: filflan.com

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