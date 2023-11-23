أحيت إيلا ابنة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حفل مدرستها الغنائي بمناسبة عيد الاستقلال الوطني اللبناني الـ 80 وغنت أمام الاهالي الحاضرين أغنية “تعلى وتتعمر يا دار” وهي أغنية في الاصل للفنانة الراحلة صباح.

ابنة نانسي عجرم تغني لأول مرة

وتفاعل عدد كبير من المتابعين وفانز نانسي مع هذا الفيديو اذ انتشر بشكل واسع على السوشيال ميديا وتساءلوا ان كانت والدتها الفنانة تشجعها فيما بعد لدخول عالم الغناء او ان الموضوع سيبقى مجرد هواية ضمن حفل موسيقي مدرسي فقط خصوصا ان نانسي بدأت مسيرتها الفنية عن عمر صغير جداً.

نانسي عجرم في حفل روائع بليغ حمدي

كانت نانسي عجرم أحييت مع عدد من النجوم، يوم الخميس 9 نوفمبر الماضي، حفل روائع الموسيقار بليغ حمدي ضمن حفلات موسم الرياض الذي تقيمه هيئة الترفية السعودية.

وقد شارك في الحفل مع نانسي عجرم عدد من النجوم وهم أنغام وأصالة وماجد المهندس وصابر الرباعي ونانسي عجرم ومي فاروق، وقدموا خلال الحفل مُختارات مميزة من أبرز أعمال الموسيقار الكبير بليغ حمدي الغنائية والتي لاقت تجاوبًا كبيرًا من الجمهور.

نانسي عجرم تتعرض للهجوم وأحلام تدافع عنها

وبعد الحفل قد تعرضت نانسي عجرم للانتقاد، حيث كتبت بعض الصفحات من خلال موقعها على إكس : “ما عارف ليش المدح المبالغ وقت #نانسي_عجرم غنت مستنياك من يومين ، ما هي صرلها من عمرها 10 سنين بتتدرب ع هالاغنية وعلقت ع ربها، اي لو انا صرلي 30 سنة بتدرب عليه كنت ابدعت فيها” .

لتقوم الفنانة أحلام بالدافع عنها والأشادة لها من خلال صفحتها الشخصية على موقع “إكس” قائلة : “اسمح لي غنت بسلطنه عظيمه وابهرت الجميع بأحساسها وكانت قمه من الروعه وتميزت ولو تسأل كل الفنانين راح يوافقوني الرأي نانسي كانت راااااائعه واطربت وسلطنت وسلطنتنا تحيه عظيمه لها #انزلوا_الناس_منازلها #نانسي_روائع_بليغ_حمدي #نانسي_عجرم وياليت تعمل اعمال لها مكبلهه لتمتع جمهورها ..غنت لايف وكأنها في الاستوديوا ولااااااا غلطه”.

اسمح لي غنت بسلطنه عظيمه وابهرت الجميع بأحساسها وكانت قمه من الروعه وتميزت ولو تسأل كل الفنانين راح يوافقوني الرأي نانسي كانت راااااائعه واطربت وسلطنت وسلطنتنا تحيه عظيمه لها #انزلوا_الناس_منازلها #نانسي_روائع_بليغ_حمدي #نانسي_عجرم وياليت تعمل اعمال لها مكبلهه لتمتع جمهورها… https://t.co/eErbFgxzXp — A H L A M ~ ♥️ ~ أحلام (@AhlamAlShamsi) November 12, 2023

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