تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع الفنان السوري محمد قنوع بابنته الصغرى ماسة، وأثارت الصورة ردود فعل واسعة، حيث تغزل الجمهور بجمالها الملفت.

ورأى البعض أنها ورثت الكثير من أبيها خاصة لون عينيه، ولفتت ماسة الأنظار بظهورها في الحجاب، وهو ما جعل عددا كبيرا من الجمهور يبدون إعجابهم بالفنان واهتمامه بعائلته، إذ إن ابنته الأخرى مايا ظهرت معه في إحدى الصور وهي ترتدي الحجاب أيضًا.

ومحمد قنوع هو فنان سوري من مواليد عام 1973، ينتمي لعائلة “قنوع” الفنيّة الشهيرة بدمشق، والتي اشتغلت لسنوات على المسرح الكوميدي “دبابيس” تحت اسم “الأخوين قنوع”، وهو ابن الفنّان والمخرج الإذاعي الراحل مروان قنوع، بداياته الفنية كانت مع الفنان السوري ياسر العظمة في العام 1995، ومنذ ذلك التاريخ شارك محمد في الأجزاء المتعاقبة من السلسلة الكوميدية الشهيرة “مرايا” كما شارك في عدد من أجزاء المسلسل الشامي الشهير “باب الحارة” بشخصية سعيد زوج بوران “أمية ملص” ابنة أبو عصام “عباس النوري”.

هذا وسبق أن شاركت ماسة ابنة الفنان محمد قنوع في طفولتها بمسلسل “بنات العيلة” وجسدت دور ابنته في العمل.