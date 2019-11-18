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ابنة هيفاء وهبي حزينة لفقدان جدها.. ” نسيت تعلمني اتحمل فراقك”

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زينب فياض، إبنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي

أعلنت زينب فياض، إبنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي وفاة جدها لوالدها. وكشفت ذلك من خلال خاصية “ستوري” عبر حسابها على “إنستغرام” حيث كتبت: “فقدت اليوم جدي، فقدت اليوم قدوتي، فقدت أعز الناس على قلبي، فقدت الشخص اللي كبرت وربيت على أيده، فقدتك يا أبا الكل”.

كما نشرت صورة جمعت الراحل وابنتيها مع التعليق: “رح تضل بقلبي للأبد”. وفي وقت لاحق عرضت من خلال الخاصية نفسها مراسم تشييع ودفن الجد.

وأرفقت أحد المقاطع بالتعليق: “علمتني النخوة، علمتني الشهامة، علمتني كون قوية وما أضعف بحياتي، بس نسيت تعلمني كيف اتحمل فراقك”.

وتابعت تعليقاً على فيديو آخر: “حتى الخيل بكيت عليك”. وتناقل الصور عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات وتفاعل معها عدد كبير من المتابعين الذين قاموا بتعزية زينب متمنين لها ولعائلتها الصبر والسلوان.

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