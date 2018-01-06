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ابن امير كرارة… طفل عمره 7 سنوات ويسأل والدته: “انت حتنزلي كدة؟”!

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أمير كرارة وزوجته هند صلاح حسني

قال الفنان أمير كرارة أنه لم يقدم مرة واحدة على منع زوجته من الحديث مع شخص معين وانه نادرا ما يوجهها بخصوص ملابسها.

وأضاف خلال برنامج “أنا وأنا”، المذاع على قناة “أون إي”، تقديم سمر يسري، أن ثقته في زوجته تجعل غيرته محدودة، وفي المعدل الطبيعي، لافتًا إلى أنه أحيانًا ما يوجهها إلى تغيير بعض الملابس التي ترتديها في إحدى الخروجات.

وتابع ان ابنه الذي يبلغ من العمر سبع سنوات بدأ يتدخل في ملابس والدته وانه سألها احدى المرات “انت حتنزلي كدة؟ انت كدة كل حاجة باينة ما ينفعش تنزلي كدة”.

يذكر أن أمير كرارة متزوج من السيدة هند صلاح حسني وله منها طفلين هما سليم وليلي.

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