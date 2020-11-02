أثارت صورة عبدالله ابن الفنان المصري عمرو دياب حالة من الجدل بين المتابعين، بعد ظهوره وهو يحتفل مع صديقه، ويحملان علب “بيرة كورونا” كما قال المتابعون.

ورغم أنه لم يتضح المكان الذي احتفل فيه ابن عمرو دياب، قال آخرون إنه في أحد المنازل، خاصة وأنه ظهر بوجود مجموعة من الأشخاص معه وهم يحتفلون في مناسبة معينة لم يكشف عنها عبدالله.

وتعرض ابن الهضبة للهجوم بسبب هذه السهرة الذي تضمنت المشروبات الروحية وحالة من “السُّكر”، كما قال المنتقدون، وهو ما ظهر أمامهم على الطاولة، فيما عاتبه البعض ليس لأنه احتفل بهذه الطريقة بل لأنه نشر الصورة، لافتين إلى أن مثل هذه الأجواء ستفتح عليه أبواب الانتقاد، وهو بغنى عن هذا الأمر.

وطالبه محبو الهضبة أن تقتصر سهراته دون تصوير إن كانت سوف تثير الجدل بين المتابعين، لأن هناك من يستغل مثل هذه المواقف للهجوم إن كان عليه أو على والده الفنان عمرو دياب.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يحدث فيها عبدالله ضجة واسعة، حيث نشر صورة ظهر فيها وهو يمسك بيده سيجارة.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها ابن عمرو دياب أنه من المدخنين، مما أدى إلى انتشار الصورة بشكل سريع، على خلاف والده الذي لا يدخن وفق قول المتابعين.

وعادة ما ينشر عبدالله الصور المتنوعة عبر صفحته على إنستغرام والتي يتابعها 140 ألف شخص، وتجمعه مع أصدقائه في مناسبات متعددة إن كانت رحلات أو مع عائلته، وتحظى عادة برود فعل واسعة، لاسيما وأنه ابن الفنان المصري عمرو دياب الذي يتابعه الملايين بشغف.

وكان عبدالله قد تحدث في وقت سابق عن تأثير شهرة والده بالقول:”كنا نواجه ضغوطاً أكبر بسبب نجاح والدي خلال إقامتنا فى مصر، فالناس يتعاملون معنا بأسلوب مختلف بسبب شهرته، لكني لا أعاني من ذلك بالدرجة نفسها في بريطانيا، فليس للأمر أهمية هنا”.

وعن علاقته بشقيقتيه كنزي وجانا، قال: “علاقتي بهما طيبة ونحن متفاهمون للغاية، لكننا مثل جميع الأشقاء نتعارك أحياناً، ولا يمكنني أن أقول إنني وشقيقتي التوأم كنزي لا نفترق، لكننا قريبان من بعضنا للغاية، ولأن جانا قريبة من عُمرنا فنحن نتفاهم جميعاً بسهولة”.

يذكر أن عبدالله قد كشف الستار عن أغنيته الأولى، التي تجمعه مع أصدقائه، بداية العام الجاري، حيث حملت الأغنية أسم “Riot” وهي باللغة الإنجليزية وتنتمي لنوعية أغاني “هيب هوب – Hip hop”.

وحرص الهضبة، على تهنئته عبر إنستغرام قائلًا: “التهاني لابني عبد الله وأصدقائه على أول أغنية سنجل لهم.. استمروا يا شباب”.