اتهام جديد وخطير يلاحق عمرو واكد .. ما قصة قيادة خلية إرهابية؟

تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للنائب العام، اتهم فيه الممثل المصري عمرو واكد بالتحريض ضد الدولة المصرية والاستقواء بالخارج وتعمد نشر أخبار كاذبة والتشارك مع جماعة إرهابية محظورة لتحقيق أغراضها الإجرامية.

وتضمن البلاغ، أن واكد يقود خلية إرهابية مع بعض الجهات المعادية لمصر؛ للتحريض ضد الدولة المصرية في المحافل الدولية، وهذه الجهات تنظم له مؤتمرات صحافية يهاجم فيها مصر ومؤسساتها وقياداتها، ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل في الشأن الداخلي المصري، مضيفا أنه يتلقى تمويلات بمبالغ ضخمة تصل لملايين الدولارات، ويعتبر أداة منفذة في أيدي تلك الجهات.

وأشار إلى أن الهارب عمرو واكد يحرض ضد مصر خلال المؤتمرات التي يحضرها، وينقل صورة مغلوطة عنها، ويوجه الاتهامات الكاذبة لمؤسسات الدولة بغرض زعزعة الاستقرار والأمن الداخلي للبلاد وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين؛ وإثارة الفتنة في المجتمع المصري، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى تحريضه على التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي المصري.

وطالب محمود في بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، ووضع اسم المقدم ضده البلاغ عمرو واكد على قوائم ترقب الوصول، وإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضده البلاغ لارتكابه الجرائم المنوه عنها، وإخطار الإنتربول الدولي لإدراج اسم عمرو واكد على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه، وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.