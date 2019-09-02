اتهام هيا الشعيبي بالعنصرية بسبب ما قالته عن الهنود… وهذا ردها

أثارت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي موجة من الجدل في اوساط متابعي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فيديو ظهرت فيه مؤخراً وهي تتحدث عن وجود عدد كبير من الهنود في احد المتاجر الكبرى.

وبدا من خلاله أنها تقوم بتصوير هؤلاء وسمع صوتها تقول إنهم “دلوا مكان الأفنيوز” مضيفة في ختام كلامها “يخرعون”.



وأطلق هذا في وجهها موجة واسعة من الانتقادات التي وصلت إلى حد السخرية اللاذعة واتهامها بالعنصرية. وكتب بعض المتابعين: “الهنود دلوا مكان الافنيوز؟! ليش الافنيوز مخصص لجنسيات معينة؟ يعني ولا الهنود جايين من الفضاء؟” و”المفروض إنتِ اللي تنطردين منه لأنك تعديتي على خصوصيتهم وجالسة تصورينهم بكل بجاحةاستغلالاً لسكوتهم يا عاهة” و”مريضة والله انتِ اللي تخرعين بحجمك” و”مين قال لها ان الهنود كلهم خدم ما تدري ان مهما معهم فلوس متواضعين مثل اللي نشوفهم بدبي وبالمدن الكبيرة السياحية”.



وعلى إثر ذلك سارعت هيا إلى الرد وتوضيح ما قصدت إليه من خلال الفيديو وظهرت في مقطع مصور ثان أشارت من خلاله إلى أنها لم تقصد الإهانة ومؤكدة ان عدد الهنود كان كبيراً وأنهم كانوا يتوقفون في الممرات من اجل التقاط الصور.

وأضافت: “ما حد قايلكم ليه دشوا إنتو بشر وحالكم من حالنا”، لافتة إلى أنه يمكنهم التوقف عن التصوير والدخول إلى المحال والمطاعم.وحقق الفيديو أكثر من 213 ألف مشاهدة.