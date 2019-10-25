اثارة الغرائز.. قضية جديدة ضد صافيناز

تواجه الراقصة صافيناز أزمة جديدة، إذ قام جهاز الرقابة على المصنفات الفنية برفع دعوى قضائية جديدة ضدها بعد رقصها بمطعم بأحد الفنادق في القاهرة من دون ترخيص.

الأزمة لم تقتصر على هذا الأمر فقط، بل إتهم جهاز الرقابة على المصنفات الفنية صافيناز بإرتداء بدلة رقص غير مطابقة للمواصفات هدفها إثارة غرائز رواد المطعم.

يذكر أنها ليست الأزمة الأولى التي واجهت صافيناز، إذ حرر جهاز الرقابة محضر ضدها منذ فترة بسبب مقطع فيديو متداول لها على الـ”سوشيال ميديا” كشف عن تشجيعها للفتيات بالرقص بالبكيني في الساحل الشمالي، والدخول في سباق معهن حول الرقص الأكثر إثارة.