احلام تثير الجدل مجددا وهذه المرة بـ لوك غجري مع شعر ازرق!.. فيديو

أطلت الفنانة الاماراتية أحلام الشامسي في العرض المباشر الثالث من برنامج ذا فويس بلوك غريب اثار الجدل مجددا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، فقد ظهرت أحلام بشعر قصير ومموج فيه خصلات من زرقاء ملفتة جداً عند الأطراف.

ولم تكتفِ أحلام بتغيير لون شعرها فقد اختارت الظهور بوشوم من الحنّاء على وجهها.

وعن لوكاتها الغريبة، قالت احلام بعد انتهاء العرض المباشر: “انا احب انوع لان نحن في برنامج عالمي وانا من متابعي الموضة واحب الفاشن وبحب الازياء وبحب اللبس وحبيت في ذا فوس السنة اغير”.

وتابعت احلام: “دايما كنت البس سهرة فحبيت شوية اني اكسر الروتين الذي نانس متعودين علي فيه فكل حلقة في اللايف احب اني اكون مختلفة”.