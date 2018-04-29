احلام تخطف الانظار مجددا باطلالتها في “ذا فويس”

خطفت النجمة الاماراتية أحلام الانظار مجدداً بإطلالتها الجديدة في العرض المباشر الرابع من “ّذا فويس”، بعد ان أثارت الجدل الاسبوع الماضي باطلالتها الغجرية، وظهرت في الحلقة الجديدة بتسريحة شعر مختلفة وبإطلالة باللون الأزرق، واستقبلت الفنانة هند البحرينية في حلقة هذا الأسبوع.

وعلقت في بداية البرنامج عن سعادتها لانتهاء مرحلة اختيارات المدربين في هذه الحلقة، وهو ما كان يسبب لها توتراً وحيرة وكذلك يثير الجدل والانتقادات على السوشيال ميديا.

وأطلت أحلام في برنامج “ذا فويس” بفستان من اللون الأزرق الناصع به خطوط طولية من اللون الأسود من بيت أزياء “جيفينشي”، مع اعتمادها على غرة أمامية كثيفة وزمت شعرها تسريحة “ذيل حصان”، كما تألقت بمجوهرات لافتة أضافت لإطلالتها أناقة لا حدود لها.