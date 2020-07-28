دافعت الفنانة الاماراتية احلام عن شركة “بوتيكات” بعد الاتهامات الاخيرة التي طالتها في قضية غسيل الأموال التي طالتها مع عدد من مشاهير السوشيال ميديا في الكويت.

ونشرت احلام بيانا من الشركة حول هذه القضية وعلقت كاتبة: “قانون الحياه هو ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته ‏وانا شغلي معاهم واااضح واحترمه واحترم هذه الشركه الكبيره اللي اسست اسم كبير نفتخر به واصبحت تنافس كبرى الشركات العالميه وهم بكل امانه محترمين وواضحين ولا عمري لمست منهم اي شي مش قانوني لا سمح الله وقلبي معاهم لاني احسبهم اهلي وبيتي وموقفي ثابت اليوم وكل يوم نعلن عن اشياء جديده وراقيه مع بوتيكات اتمنى من كل قلبي ان ربي يحميهم ويرجع الحق لاصحابه وبلادي الكويت بلد ابوي صباح الله يحميه ويرجعه سالم وكلنا نثق بالقضاء الكويتي النزيه ومن القلب اتمنى لهم السلامه “.

وكانت شركة “بوتيكات” قالت في بيانها: “نحن نعمل منذ خمس سنوات في العلن وبكل شفافية ووضوح نفخر بأننا وضعنا الكويت على خريطة التجارة الالكترونية وكتبنا قصة نجاح لفتت انظار العالم اجمع، بإدارة كويتية %100 قامت ببناء فريق عمل يصل الى 1000 موظف وأكثر من 1500 مورد”.

وتابع البيان: ” لقد صنعنا محطة تربط الشركات الكويتية بالسوق الخارجي، ونؤكد استعدادنا التام للتعاون مع كل من القضاء والاجهزة الحكومية، كما نتفهم ضرورة التدقيق من قبل اجهزة الدولة ونؤيدها ولا نقبل بأن تكون الكويت مرتبطة بغسل الاموال، بل نحن اول من يرفض هذا الامر ونقف ضده.

واوضحت “بوتيكات” انها قامت على مر 5 سنوات بالآتي: – توصيل اكثر من 3 ملايين طلب لعملائها في جميع دول الخليج. – عرض اكثر من 40 الف منتج من 1500 علامة تجارية والعديد منها مدرج في اسواق عالمية ويخضع لقوانين ورقابة مالية صارمة. – مزود البنية التحتية الرقمية: امازون ويب سيرفس AWS الخاضع لرقابة دولية وفدرالية اميركية صارمة. – التزام الشركة المعايير المحاسبية والمالية والرقابية كلها بشكل مستمر ودائم من خلال جميع تعاملاتها مع جميع الاطراف، وايضا التزامها تقديم ميزانيات مدققة الى الجهات الرقابية في الكويت، حيث ان المدقق المالي من اعرق واكبر شركات التدقيق في العالم والكويت.”.

وختم البيان بالقول: من كل ما تقدم ومن منطلق ايماننا التام بنزاهة النيابة العامة، وكذلك القضاء الكويتي العادل، سطرنا هذا البيان ليعرف الجميع ان «بوتيكات» ليست لديها اي انشطة مخالفة للقانون.

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