حرصت الفنانة الاماراتية احلام على تهنئة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بعيد ميلادها عبر تغريدة على حسابها على تويتر وصفتها فيها بـ “جميله وراقيه ومهضومه وعسل”.

فقد نشرت احلام صورة لـ هيفاء وهبي وعلقت عليها كاتبة: “كل عام وانتي جميله وراقيه ومهضومه وعسل و منصوره وربي يحميكي من كل شر وكل عام وانااااااااا بحبببببببك وكتييييييييير #هيفاء_وهبي” مع هاشتاغ “ديفا”.

وقد ردت هيفاء على تغريدة احلام وكتبت “وانا بحبك كتيير وكل عام وانتي بحياتي واشتقتلك وااااايد”.

وانا بحبك كتيير وكل عام وانتي بحياتي واشتقتلك وااااايد https://t.co/pIaXYAciWB — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) March 11, 2021

وكانت هيفاء وهبي قد خضعت لجسلة تصوير جديدة احتفالا بعيد ميلادها الذي صادف في العاشر من الشهر الجاري.

ظهرت هيفاء في الصورة تمسك بقطعة حلوى وتطفيء شمعتها، وارتدت فستانا باللون الأسود اللامع وكتبت لتسأل جمهورها من مثلها من مواليد برج الحوت؟.