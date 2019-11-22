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احلام تعلن عن اكتتابها في ارامكو

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اعلنت الفنانة الاماراتية احلامها اكتتابها في شركة ارامكو السعودية وذلك عبر حسابها على تويتر.

فقد كتبت احلام في تغريدة: “صباح الاكتتاب 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻🇸🇦اكتتبت واخيراًًًً الله يعز السعوديه وبلادي الامارات🇦🇪 #اكتتاب_أرامكو وانتوا ؟”.

 

وكانت الرئيسة التنفيذية لمجموعة سامبا المالية رانيا نشار قد كشفت في مقابلة مع قناة العربية أن عدد المكتتبين الأفراد بلغ 1.8 مليون مكتتب حتى الان، مضيفة: “أن اكتتاب الأفراد في طرح أرامكو جمع 14 مليار ريال حتى الآن”. وبلغ إجمالي الأسهم التي اكتتبوا فيها أكثر من 456 مليون سهم.

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