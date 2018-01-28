احلام تهاجم هشام حداد مجددا: “اخرس ارقوز الاعلام”

ردت النجمة الاماراتية احلام مجددا على الاعلامي اللبناني هشام حداد واصفة اياه بأنه ” ارقوز الاعلام” وذلك على خلفية الكلام الذي قاله في حق ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان.

ونشرت احلام، عبر حسابها على تويتر، مقطعا من مقال نشرته صحيفة “النهار” وعلقت عليها: “اخرس اخرس واااااي مش قادره يسواك ويسوى طوايفك قال وشدخل طائفتي وتلوموني لما اقول مسخره الاعلام العربي يا ارقوز الاعلام اخرس”.

وكان المقال يتناول تغريدة سابقة لاحلام علقت فيها على قضية الاعلامي هشام حداد قالت فيها “محمد بن سلمان يسواه ويسوى طوايفه، هذا واحد ما يستحي وانشاء الله يرفعون عليه قضية يسجن عمره كله حتى يعرف من هو صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان” حيث رد عليها هشام حداد قائلا: “يسواني مش مشكل، بس شو خص طايفتي؟”.