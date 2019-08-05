احلام عن فجر السعيد: “اعدكم بانها ستعود ولو طوّلت الغيبه”

عبرت الفنانة الاماراتية احلام عن حبها للاعلامية الكويتية فجر السعيد في تغريدة جديدة وصفتها فيها بـ “الصديقة الصدوق” وتوأمها.

فقد كتبت احلام، عبر حسابها على تويتر قائلة: “هذه المرأه القويه الجباره المحنكه اعلامياً وسياسياً كاتبه ترفع لها القبعات كل ما اشاهدها تتعافى امام عيني ولو ببطىء اشعر بالفخر بانها صديقتي الصدوقه وتؤمي واشعر بالفخر بانها يومياً تهزم ما تشعر به من آلام وباذن الله اوعدها واعدكم بانها ستعود ولو طوّلت الغيبه “.

هذه المرأه القويه الجباره المحنكه اعلامياً وسياسياً كاتبه ترفع لها القبعات كل ما اشاهدها تتعافى امام عيني ولو ببطىء اشعر بالفخر بانها صديقتي الصدوقه وتؤمي واشعر بالفخر بانها يومياً تهزم ما تشعر به من آلام وباذن الله اوعدها واعدكم بانها ستعود ولو طوّلت الغيبه #الحمدلله #فجرالسعيد pic.twitter.com/hxR0WHNGlb — A7lam أحلام 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) August 5, 2019

يذكر ان فجر السعيد كانت قد غادرت للعلاج في فرنسا، منذ ايام، برفقة احلام على متن طائرة خاصة، بأمر من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.