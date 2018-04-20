احلام غاضبة من الموريكس دور: “يا عيب الشوم عليكم”… وما علاقة سعد الحريري؟

عبرت النجمة الاماراتية احلام عن غضبها من جوائز الموريكس الدور، والذي اقيم مساء امس في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بعد فوز الفنان السوري معن برغوث بجأئزة افضل اغنية خليجية عن أغنية “هلا بالخميس”.

هذا الإعلان أثار حفيظة المطربة الإماراتية أحلام، حيث قالت في تغريدة “غاضبة” على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” تعليقاً على ذلك “يا عيب الشوم عليكم #الأغنية_الخليجية هي الأغنية الأولى عربياً وبلا منافس كلاماً ولحناً وطرباً وفناً وإذا السياسيون وغيرهم غنوها، فليس كل شي يقولونه السياسيون زين بلغتنا الخليجية”.

وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قد ظهر في مقطع فيديو يغني أغنية “هلا بالخميس” مع صاحب الأغنية معن برغوث في بيته في وسط بيروت.

وظهر الحريري في الفيديو مع برغوث يسأل “بعد بكرا شو؟”، ليرد المغني قائلاً: “هلا بالخميس… هلا بالرئيس”…