احلام لـ فجر السعيد: “احساسچ للاسف كان صح”!

تواصل النجمة أحلام الشامسي دعمها لصديقتها المذيعة فجر السعيد بعد الازمة الصحية القاسية التي تمر بها بعد العملية الجراحية الاخيرة التي خضعت لها.

فقد اعادت احلام نشر تغريدة لفجر السعيد كانت قد نشرتها في الخامس من هذا الشهر قالت فيها: “عندي إحساس غريب بأن هناك حدث ما خلال الشهر القادم.. لا أعلم ماهو ولكن أتوقع في منطقتنا ويخصنا .. مجرد إحساس قد يصيب أو يخيب … إن شاء الله يخيب لإني صج أحتاج إجاااااااااااااازه طويله أقضيها بالكويت 🇰🇼”.

وقد علقت احلام على تغريدة فجر السعيد قائلة: “احساسچ للاسف كان صح 💔😭وحنا نبيج معانا ونتتظرچ فجوووور يا قطعه من القلب والروح من زمان كنتي تقولين لي انا اكره المستشفيات وريحتها ليش للحين قاعده هناك خلاص قومي وتعالي نروح البيت ارجوچ قومي🙏🏻 #ادعوا_ل_فجر تحتاج دعواتكم لها ادعوا لها تتجاوز هالمرحله وهي قويه وايماني بالله كبير💔”.

احساسچ للاسف كان صح 💔😭وحنا نبيج معانا ونتتظرچ فجوووور يا قطعه من القلب والروح من زمان كنتي تقولين لي انا اكره المستشفيات وريحتها ليش للحين قاعده هناك خلاص قومي وتعالي نروح البيت ارجوچ قومي🙏🏻 #ادعوا_ل_فجر تحتاج دعواتكم لها ادعوا لها تتجاوز هالمرحله وهي قويه وايماني بالله كبير💔 https://t.co/dqMiFRHnjk — A7lam أحلام 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) July 29, 2019

هذا ويتفاعل المتابعون بشكل واسع مع استنفار النجمة الاماراتية لصالح صديقتها، مؤكدين أنها معنى للاخلاص والوفاء مع اصدقائها وتصرفها مع السعيد دليل أنها تتمتع بقلب طيب وحنون.