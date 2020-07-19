حرص عدد من الفنانين العرب على الدعاء لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بالشفاء متمنين له الصحة والعافية والعمر المديد، وللكويت دوام التقدم والازدهار بقيادته.

وكتبت الفنانة الإماراتية أحلام، عبر حسابها بموقع تويتر:” بسم الله عليك ابوي صباح شيخنا الغالي وتاج الراس استودعتك الرحمن الذي لاتضيع ودائعه ننتظرك يبه ترجع بخير وسلامه وصحه ويخليك لنا خيمتنا لا خلينا منك”.

بسم الله عليك ابوي صباح شيخنا الغالي وتاج الراس استودعتك الرحمن الذي لاتضيع ودائعه ننتظرك يبه ترجع بخير وسلامه وصحه ويخليك لنا خيمتنا لا خلينا منك pic.twitter.com/URMuH1Ku5f — A H L A M (@AhlamAlShamsi) July 18, 2020

ونشرت الفنانة الكوينية إلهام الفضالة ، عبر حسابها بموقع انستجرام، صورة لأمير الكويت، وعلقت عليها بدعاء طويل:” نسأل الله العلي القدير المشافي المعافي أن يشافي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الصباح شفاءً لا يغادر سقماً اللهم إن عبدك الشيخ صباح الأحمد”.

أما الفنان اللبناني راغب علامة، فقد نشر عبر حسابه على تويتر تغريدة قال فيها:” صلواتنا ودعاءنا بالشفاء العاجل لأمير المحبة والخير سمو الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت من الأزمة الصحية التي أصابته في بلدنا الحبيبة الكويت اللهم إشفِه وأنت الشافي”.

صلواتنا ودعاءنا بالشفاء العاجل لأمير المحبة والخير سمو الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت من الأزمة الصحية التي أصابته في بلدنا الحبيبة. #الكويت اللهم إشفِه وأنت الشافي — RaghebAlama (@raghebalama) July 18, 2020

وكان قد ألن في الكويت عن تولي ولي العهد نواف الأحمد الصباح بعض الصلاحيات الدستورية الممنوحة لأمير البلاد بشكل مؤقت.

وجاء هذا بعدما أُدخل أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح، البالغ من العمر 91 عاماً، المستشفى في وقت سابق السبت لإجراء ما وصف بالفحوص الطبية.