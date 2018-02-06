احلام وسعد لمجرد يباركان لـ مولاي اسماعيل بمولودته الجديدة

رزق الأمير مولاي إسماعيل ابن عم العاهل المغربي الملك محمد السادس، بمولودة جديدة، حيث وضعت عقيلته للا أنيسة الطفلة بإحدى المستشفيات بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقد هنأ عدد من الفنانين مولاي اسماعيل بمولودته الجديدة كان منهم المغربي سعد لمجرد والاماراتية احلام.

فقد نشر المجرد صورة للأمير مولاي ومولودته في حسابه عبر “إنستغرام” معلقاً عليها بالقول: “باسمي وباسم والدي ووالدتي أبارك للأمير مولاي إسماعيل المولودة الجديدة، اللهم احفظها وبارك لهما فيها واجعلها من أهل الصلاح والتقوى”.



بدورها نشرت احلام عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لمولاي اسماعيل برفقة زوجته وإبنتيهما وعلّقت عليها بالقول: “اتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات الى مولاي اسماعيل وإلى عقيلته لِلا أنيسه بمولودتهما الجديدة” وأضافت:” سعدت في طلعتها الاسرة الملكية الشريفة، هي الفتاة الثالثة بعد لِلا عائشة و لِلا هالة الى جانب اخوهم الوحيد الامير عبد الله، والذي سمي على اسم جده المغفور له باْذن الله مولاي عبد الله بن محمد الخامس، ومبروك ايضاً لجدتها الاميرة لمياء رياض الصلح وآل الصلح جميعاً في لبنان، وادعو الله عز وجل أن يديم عليهم السعادة والفرح والمسرّات وكافة أفراد الاسرة الملكية الشريفة”.‎

‎وتابعت احلام:” الله ينصر سيدنا والأسرة العلوية الشريفة، أنا حبكم وحنا تربينا على حب المغرب من ابونا الغالي القائد ابونا زايد بن سلطان الله يرحمه”.