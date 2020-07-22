سخر الفنان المصري أحمد الفيشاوي من مواطنه الفنان الشعبي حمو بيكا وذلك من خلال فيديو نشره له عبر حسابه على انستغرام.

وظهر حمو بيكا في بث مباشر بينما كانت تتكلم معه فتاة مستعملة بعض المصطلحات الانكليزية والتي لم يستطع حمو بيكا فهمها ليعلق الفيشاوي قائلا: “أحلي حمو بيكا في الدنيا وباتون باليه بالسمسم هاااا ”.

يأتي ذلك بعد تعرض حمو بيكا لموجة سخرية واسعة بعد انتشار فيديو له امس ظهر فيه داخل الاستديو، وهو يتعثر في نطق عبارة “باتون سالية بالسمسم هات”، حيث كررها أكثر من مرة بطريقة خاطئة ما أثار موجة ضحك داخل الأستوديو.