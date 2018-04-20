احمد حلمي ومنى زكي يواسون شيرين في عزاء والدها

حرص أحمد حلمي على مواساة والدة شيرين عبد الوهاب في عزاء والد المطربة، إذ ذهب إليها ليقدم لها تعازيه الشديدة ويشد من أزرها.

وتواجد حلمي مع زوجته من زكي في العزاء الذي أقيم مساء الجمعة 20 أبريل بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وحضر العزاء أيضا بعض مشاهير الفن ومنهم سمية الخشاب وزوجها أحمد سعد، وأصالة والإعلامية وفاء الكيلاني وغادة عبدالرازق وأنغام ولطيفة، وكارمن سليمان، وشذى، وسميرة سعيد.

ومن ضمن الحضور أيضا المطرب محمد محيى ومحمد نور وهانى محروس، وبهاء الدين محمد، وأمير شاهين ونادر نور ومها متبولى.

وتم منع المصوريين الصحفيين وكاميرات القنوات التليفزيونية من الدخول رغبة من المطربة في الحفاظ على خصوصيتها.

وحرص حسام حبيب على الوقوف بجوار زوجته شيرين ومساندتها، إذ تواجد معها في العزاء.