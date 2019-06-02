احمد سعد يتعرض للهجوم بسبب إنشاده امام الكعبة .. فيديو

نشر الفنان المصري احمد سعد مقطع فيديو، عبر احد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر وهو ينشد أمام الكعبة مع تساقط الأمطار

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، وعلق احمد سعد على الفيديو قائلًا: “من داخل الكعبة الشريفة، وفي عز الأمطار، سبحان الله والحمدلله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله بالله العلي العظيم”.

وقد انتقد بعض متابعين احمد سعد طريقة إنشاده أمام الكعبة، متسائلين عن حكم الغناء امام الكعبة فيما سخر اخرين متسائلين عن طحال سمية الخشاب حيث قال احدهم: “فين طوحال سمية يا وحش لزم تسمحك هي أولا بعدين اطلب ثوبة و المغفرة من الله.” بينما قال اخر: “حضرتك سالت اولا عن الانشاد الدينى داخل الحرم المكى يجوز ام لا”.