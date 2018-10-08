احمد سعد يتعرض للهجوم بعد قوله: “من النهارده مفيش أحمد السقا ولا أحمد مظهر”

نشر الفنان المصري أحمد سعد صورة جديدة له عبر حسابه الخاص على “إنستجرام” ظهر فيها وهو يمتطي حصانه.

وعلق احمد سعد على الصورة قائلا: “الله الله الله .. من النهارده مفيش أحمد السقا.. ولا أحمد مظهر.. أحمد سعد اللي جي”.

وقد تعرض احمد سعد لهجوم شرس من مقبل متابعيه بسبب رفضهم لمقارنته بأحمد مظهر او السقا.

يذكر أن الفنان أحمد سعد ينتظر عرض كليبه الجديد “أنا الأصلي” الذى يعكف على التجهيز له منذ فترة، ومن المقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة.