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احمد فهمي يشرب من نافورة في روما.. وهنا الزاهد: “فضحتنا”

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احمد فهمي

احمد فهمي

نشر الفنان المصري احمد فهمي صورة جديدة عبر حسابه على انستغرام ظهر فيها وهو يشرب من احد نافورات العاصمة الايطالية روما.

وقد لاقت صورة احمد فهمي تفاعلا من الكثيرين وكان من بينهم خطيبته هنا الزاهد التي علقت قائلة: “إيه اللي بتهببه ده، فضحتنا”.

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روما 😜😜

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يشار إلى أن أحمد فهمي مشغول بتصوير فيلمه الجديد “العارف.. عودة يونس” من تأليف محمد سيد بشير، ‏وإخراج أحمد علاء الديب، وإنتاج “سينرجي فيلمز”، ومن المقرر أن يعرض في موسم منتصف عام 2020‏‎.‎

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