اسم غريب تطلقه كلوي كاردشيان على ابنتها الاولى… تعرف عليه!

رويترزأعلنت كلوى كارداشيان رسميا أمس الإثنين قدوم مولودتها الأولى وقالت إنها ستدعى ترو،وقالت كلوى (33 عاما) لمتابعيها على خدمة إنستجرام لتبادل الصور والبالغ عددهم 75 مليونا “طفلتنا الصغيرة، ترو تومسون، هيمنت تماما على قلوبنا وغمرتنا بالحب”. ونشرت صورة لغرفة مليئة ببالونات وزهور وردية اللون.

ووضعت نجمة تلفزيون الواقع مولودتها يوم الخميس قرب كليفلاند بولاية أوهايو بعد سنوات من توثيق محاولاتها للإنجاب فى برنامج عائلتها (كيبينج أب ويذ ذا كارداشيانز).

وذكرت تقارير أن صديقها تريستان تومسون، لاعب فريق كليفلاند كافالييرز لكرة السلة، حضر الولادة رغم أن وسائل إعلام أمريكية ذكرت أنه تم تصويره وهو يقبل نساء أخريات قبل أسبوع وكذلك فى الخريف الماضي.

ولم تعلق كارداشيان ولا تومسون على الخيانة المزعومة. ووفقا للإعلان عن المولودة على موقع إنستجرام يوم الاثنين فإن الطفلة ستحمل اسم تومسون.

والطفلة هى ثالث مولودة هذا العام للعائلة بعدما وضعت كيم كارداشيان الشقيقة الأكبر ابنتها شيكاجو فى يناير عن طريق أم بديلة وبعدما وضعت أختها غير الشقيقة كايلى جينير ابنتها ستورمى من مغنى الراب ترافيس سكوت فى فبراير.

وتنضم ترو إلى جيل جديد من أبناء الأخوات كارداشيان يضم نورث وسانت ورين ودريم وميسون وبنيلوب.