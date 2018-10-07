اسم غريب ستطلقه داليا مبارك على مولودتها… تعرف عليه!

كشفت الفنانة داليا مبارك من خلال حوار صحفي مع مذيع برنامج Trending على شاشة ال MCB4 عن اسم مولودتها القادمة التي ستحمله قريباً والذي فاجأ صبحي مذيع البرنامج.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

الفنانة السعودية داليا مبارك أشارت أن ابنتها ستحمل اسم “Lily Summer” ما يعني بالعربية “زنبق الصيف” وهو الذي أثار استغراب ودهشة متابعيها ومذيع البرنامج فور سماع الاسم.

حين استفسر صبحي عن سبب التسمية قالت أنها ستختار ليلي كجزء اول أما زوجها فاختار الاسم الثاني سامر وأن هذا الاسم يرتبط بجمال الصيف.

الفنانة داليا مبارك أشارت أنها تنتظر ولادة طفلها بفارغ الصبر لتعتني بها بالرغم من أن زوجها يرى أنها غير قادرة على ذلك.

كانت الفنانة داليا مبارك قد كشفت عن جنس طفلتها منذ أشهر قليلة بنشرها صورة ظهر فيها حذائين باللون الزهري لها ولطفلتها وأشارت أن أميرتها الصغيرة قادمة في الطريق.