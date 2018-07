اشتباك بين فانز ميريام فارس وفانز شيرين عبد الوهاب بسبب حفل عيد الأضحى

استنوني في أكبر حفلات عيد الأضحى المبارك في لندن، بفندق هيلتون بارك لين يوم السبت الموافق ٢٥ / ٨ / ٢٠١٨ للحجز والاستعلام، زوروا اللينك في البايو أو اتصلوا على +447930154424 This Eid is going to be royal! 👸🏻 See you at Hilton Park Lane, London, in the biggest Eid concert on Saturday 25/8/2018 For booking and further information, visit the link in bio ☝🏻 Or call: +447930154424 #SherineAbdelWahab #London #UK #Music #Concert #Eid #شيرين_عبدالوهاب

