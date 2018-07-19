اشتباك بين فانز ميريام فارس وفانز شيرين عبد الوهاب بسبب حفل عيد الأضحى

نشرت الصفحة الرسمية الخاصة بـ “فانز” الفنانة ميريام فارس على “انستقرام”، خبرًا يفيد بأنه تم استبدال الفنانة ميريام فارس بالفنانة شيرين عبد الوهاب، لإحياء حفل عيد الأضحى المبارك في فندق هيلتون بارك لاين في لندن في ٢٥ أغسطس، وذلك بعد اعتذار ميريام عنه بسبب حالتها الصحية، كما تم التنوية إلى أنه تم استبدال صورة ميريام في الإعلان بصورة شيرين، ولكنهم نسَوا إزالة لقب ميريام “ملكة المسرح”

جمهور شيرين عبد الوهاب لم يعجبه الطريقة التي كُتب فيها الخبر فشنّ حملة على ميريام فارس، فكتب أحدهم “الله يعينها لميريام فارس ع جوع الشهرة اللي عندها، يا عيني خايفة تقول إنهم استغنوا عنها بعد ما شيرين وافقت على طول ع الحفلة”، وعلق آخر “غيرة وحقد بانوا أوي”، وأشار ثالث ” كان ممكن تنزّلي اللي نزّلتيه لو انتي اعلنتي عن حفلتك دي قبل كدا، بس ليه تنزّلي بعد ما التغِت وإنتي عارفة أن شيرين هي اللي هتعمل الحفلة “، وقال رابع “شكلو ما في طلب عالتذاكر”

المصدر: Sayidaty.net

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