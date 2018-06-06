اصابة الشاب خالد في قدمه خلال تصويره اعلاناً‎

كشف ​محمد فتحي​، المستشار الإعلامي لمؤسسة “57357” لعلاج سرطان الأطفال، عن تعرّض الفنان ​الشاب خالد​ لاصابة عميقة في قدمه، أثناء تصويره لإعلان رمضاني تابع للمؤسسة. وقد أحدث هذا إعلان جدلاً كبيراً بين روّاد مواقع التّواصل الإجتماعي حيث يظهر الشاب خالد مرتدياً جلباباً صعيديًا ويغني في الوقت عينه باللّغة الفرنسيّة.

ولفت فتحي الى “أن الفنان الجزائري رفض الذهاب إلى المستشفى بعد إصابته برجله متحملاً الألم حتى انتهاء التصوير”.

ووجّه محمد رسالة الى الشاب خالد عبر مواقع التواصل قائلاً : “شكرا خالد، وجدع إنه لم يتردد زي ناس كتيرة وطلع من صورته النمطية اللي ممكن يهز فيها كتافه ويغنيها مع جاكيت جلد وجينز، فيبقى الناس كلها بتتكلم عن الصعيدي اللي غنى فرنساوي، والنجم العالمي اللي صور في توك توك، عشان خاطر أطفال” 57357″.