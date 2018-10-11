اصابة تامر حسني بوعكة صحية “شديدة جداً ” ونقله الى المستشفى

نُقل النجم المصري تامر حسني صباح اليوم إلى إحدى مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر المصرية، بعد إصابته بوعكة صحية وصفت بـ”الشديدة جدا”،بحسب ما اشارت “سكاي نيوز”.

وفي السياق قالت صفحة الفنان المصري الرسمية على موقع “فايسبوك” إن “تامر حسني نقل إلى المستشفى فور إصابته بوعكة صحية شديدة جدا، بعد الانتهاء من تصوير برنامج “صاحب السعادة و إحتمالات إجراء عمليه في أحباله الصوتية”.