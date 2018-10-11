الصفحة الرئيسية فن اصابة تامر حسني بوعكة صحية “شديدة جداً ” ونقله الى المستشفى

اصابة تامر حسني بوعكة صحية “شديدة جداً ” ونقله الى المستشفى

بواسطة -
0 52
tamer hosny u

نُقل النجم المصري تامر حسني صباح اليوم إلى إحدى مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر المصرية، بعد إصابته بوعكة صحية وصفت بـ”الشديدة جدا”،بحسب ما اشارت “سكاي نيوز”.
وفي السياق قالت صفحة الفنان المصري الرسمية على موقع “فايسبوك” إن “تامر حسني نقل إلى المستشفى فور إصابته بوعكة صحية شديدة جدا، بعد الانتهاء من تصوير برنامج “صاحب السعادة و إحتمالات إجراء عمليه في أحباله الصوتية”.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.