اصالة: “أنا عن جدّ زعلانه ومن قلبي زعلانه”… والسبب؟

كشفت الفنانة اصالة عن “زعلها” مما تتعرض له من بعض السوريين حيث يخاف البعض منهم ان يتعامل معها او حتى ان تنشر لها صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت اصالة عبر حسابها على تويتر قائلة: “مسا الخير… بدّي أحكي لكم حكايتين صاروا معي مبارح واليوم كتير مستغربتهم !!! فيه ملحّن سوري أنا حابّه شغله ، وقلت بلكي بسمع منّه شي، فا قال الأستاذ( هي فرصه كبيره ، إنَّما أنا بخاف أتعامل مع أصاله !) ، قالوله الوسطاء ( وهي من عندهم) طب ماينزل إسمك على العمل ، قال(بخاف ينعرف).”.

واضافت اصالة في تغريدة اخرى: “والقصّة التانيه… فيه ناس كمان سوريّين، اهتمّوا بولادي وبعرف إنّهم اهتمّوا مشاني، شكرتهم وقلت دلّعهم زياده وأعملّ لهم بوست عالأنستغرام، بس قلت خلّيني أسألهم أوّل.. الست تقريباً صارت تبكي وتترجّاتي مافكّر بالموضوع ( مو تواضع!! بل خايفه من أهلها الّلي بالشام يقاطعوها) ،معقول؟!”

ختمت اصالة كلامها بالقول: “عادة بفكّر زيليون مرّه قبل ماأنشر أيّ موضوع ، حتّى لو سخيف، إنّما هالمرّه مو قادره ماعبّر وقول ، أنا عن جدّ زعلانه ، ومن قلبي زعلانه، معقول المواضيع هالقدّ بتمشي بالعكس!؟ ( إستغراب فسؤال).”