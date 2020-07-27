تعرضت الفنانة السورية اصالة والاعلامية المصرية بسمة وهبة لحادث “جت سكي” حيث اصطدمت المركبة بالصخور بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي في مصر.

وقد وثقت بسمة وهبة لحظة الحادث حيث نشرت مقطع الفيديو الذي صورته اثناء ركوبها خلف اصالة على الجت سكي وعلقت كاتبة: “أنا وأصاله تعرضنا لحادث كبير وبفضل الله نجونا من الموت بأعجوبة.. واصطدمنا بالصخور وانا اترميت برأسي ع الصخر وفقدت الوعي ووقعت فى القاع، وأصاله رغم وقوعها صممت تضرب الموج وتخبط وتنادي حد ينقذني انا فوقت لقيت نفسي في مركب ناس طيبين ووشوش حواليا كل واحد بيحاول ينقذني من الميه اللي دخلت جسمي وانا فاقده الوعي ومن النبض ودقات القلب والدم اللي كان طالع من الجروح اللي في رجلي شكراً يا حبيبي يا رب يا رحمن رحيم بعبادك”.

بدورها طمأنت اصالة متابعيها ومحبيها، على صحتها حيث نشرت مقطع فيديو تحدثت فيه عن الواقعة حيث قالت، “انا كويسة والله بس أنا كويسة لأنى متعود ع الوقعات .. باخد اوسكار وقعات .. انا بحب الجيت سكى وكمان العجل.. وبحب لما ألعبهم .. ماحبش ألعب زي الماما ولكن ألعب زي الأولاد الصغيرين”.

وتابعت أصالة، “اليوم وقعنا .. الواقعة كانت بسيطة بالنسبالى .. لكم الحمد لله على سلامة بسمة .. لأنها فجأة طارت ازاى مش بعرف.. ياريت كان حد صورنا من فوق المية كانت واقعة كوميدى”

وتابعت بسمة: “شكراً أصاله انك صممتى تنقذينى وبالفعل انقذتينى بشهامتك ودايماً بتثبتيلي انك جدعه وأصيله وشكراً للولاد اللي انقذوني بالمركب وكانوا ف قمه الأخلاق والجدعنه وشكراً لـ ” على البحار” .. وجدعنتك دي مش غريبه ع أهل اسكندريه الحمدلله ١٠٠ مره ومن فضلكم محدش يجري بالموتوسيكل المائي وانتبهوا لنفسكم ولأولادكم”.