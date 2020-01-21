اصالة بين شربل بو منصور وبشير سركيس في باريس

نشر المصور اللبنانى شربل بو منصور، عبر حسابه على انستغرام، صورة جمعته مع المطربة السورية أصالة، ورجل الأعمال اللبنانى بشير سركيس.

وعلق شربل بو منصور على الصورة كاتبا: “عندما تكون في باريس مع الجميلة أصالة وبشير سركيس”.

يذكر ان اصالة تتواجد حاليا فى العاصمة الفرنسية باريس، بعد إحيائها حفل غنائى شهد حضور جماهيرى كبير، على المسرح الرئيسى فى القرية العالمية بإمارة دبى فى الإمارات.

وكانت اصالة قد نشرت صورة جديدة لها علقت عليها قائلة: “طبعاً أنا أُُخطئ ، وكثيراً ماأنا أُخطئ ، لأنّ أحكامي غالباً هي عاطفية إنسانيّه ، والحياة بالمُجمل ليست كذلك”.