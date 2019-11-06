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اصالة تتعرض للهجوم بسبب تشبيهها الموسيقى بالصلاة!

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اصالة

اصالة

تعرضت الفنانة السورية أصالة نصري للهجوم من بعض متابعيها على تويتر بسبب تغريدة شبهت فيها الموسيقى بالصلاة.

فقد غردت أصالة قائلة: “الموسيقى هي صلاة روح، تحرّك المشاعر فتجعل للدّمع ‏طعم فرح، وللبسمة طعم شجن، ترتّب الحزن فتنتشل منّه الألمّ، ‏وتوثّق السّعادة كألبوم صور، تلملم الجراح وتجمع الأحبّه وتفعل سحراً ‏يُحلّي مرّ الحياة”.‏

غير ان البعض لم تعجبه عبارة “الموسيقى هي صلاة روح” معتبرا ان اصالة قد خانها التعبير بتشبيهها الوسيقى بالصلاة حيث جاءت بعض الردود على الشكل التالي.

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