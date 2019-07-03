الصفحة الرئيسية فن اصالة تتفاعل مع تغريدة بلقيس عن “الناموس”.. فماذا قالت؟

اصالة تتفاعل مع تغريدة بلقيس عن “الناموس”.. فماذا قالت؟

بواسطة -
0 122
اصالة وبلقيس

اصالة وبلقيس

تفاعلت الفنانة السورية اصالة مع تغريدة للفنانة اليمنية بلقيس فتحي لمحت فيها الى خلافها مع الاعلامية الكويتية فجر السعيد.

وكانت بلقيس قد غردت قائلة: “ناموسة ما تستحي قرصتني وجت بتهرب طلعت ثقيلة من كثر ما شفطت، صفقتها بيدي فشقيتها شق وماتت الله يرحمها .. الزبدة غسلت يدي بالصابون وحاليا احتسي القهوة ☕️☕️☕️.. هي اللي بدت 👡👡”.

وقد ردت اصالة على تغريدة بلقيس قائلة: “يابيبيتي قرصة الناموس بتدايق بذات الّلحظه وخلص ، عقمي مكانها بالصّبر ، لأنّه الجنينة الّلي قاعدين أنا وأنتي فيها، فيها فراشات وفيها ورود وعادي يكون فيها ناموس ، حتّى ماترشّي المكان مشان ماتدايقي صدرك، واستمتعي بالمكان واشربي قهوتك ☕️صحّه وألف هنا”.

يذكر ان الاعلامية فجر السعيد قد اتهمت اصالة للإساءة الى علم وجواز البحرين بسبب صورة نشرتها عبر حسابها على انستغرام قبل ان تقوم اصالة بحذفها.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.