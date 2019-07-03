اصالة تتفاعل مع تغريدة بلقيس عن “الناموس”.. فماذا قالت؟

تفاعلت الفنانة السورية اصالة مع تغريدة للفنانة اليمنية بلقيس فتحي لمحت فيها الى خلافها مع الاعلامية الكويتية فجر السعيد.
وكانت بلقيس قد غردت قائلة: “ناموسة ما تستحي قرصتني وجت بتهرب طلعت ثقيلة من كثر ما شفطت، صفقتها بيدي فشقيتها شق وماتت الله يرحمها .. الزبدة غسلت يدي بالصابون وحاليا احتسي القهوة ☕️☕️☕️.. هي اللي بدت 👡👡”.
وقد ردت اصالة على تغريدة بلقيس قائلة: “يابيبيتي قرصة الناموس بتدايق بذات الّلحظه وخلص ، عقمي مكانها بالصّبر ، لأنّه الجنينة الّلي قاعدين أنا وأنتي فيها، فيها فراشات وفيها ورود وعادي يكون فيها ناموس ، حتّى ماترشّي المكان مشان ماتدايقي صدرك، واستمتعي بالمكان واشربي قهوتك ☕️صحّه وألف هنا”.
يابيبيتي قرصة الناموس بتدايق بذات الّلحظه وخلص ، عقمي مكانها بالصّبر ، لأنّه الجنينة الّلي قاعدين أنا وأنتي فيها، فيها فراشات وفيها ورود وعادي يكون فيها ناموس ، حتّى ماترشّي المكان مشان ماتدايقي صدرك، واستمتعي بالمكان واشربي قهوتك ☕️صحّه وألف هنا
— Assala (@AssalaOfficial) July 2, 2019
يذكر ان الاعلامية فجر السعيد قد اتهمت اصالة للإساءة الى علم وجواز البحرين بسبب صورة نشرتها عبر حسابها على انستغرام قبل ان تقوم اصالة بحذفها.