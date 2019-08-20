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اصالة تطرح “حاجة متخصكش”.. والجمهور يعلق: “شكلها متعرفة على رضوى الشربيني”!

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اصالة تطرح حاجة متخصكش

اصالة تطرح حاجة متخصكش

طرحت النجمة السورية أصالة أحدث أغنياتها “حاجة متخصكش”، وهي تعد ثالث أغنيات ألبومها الجديد “في قربك”.

أغنية “حاجة متخصكش” تم طرحها حصريا عبر حساب اصالة على اليوتيوب، والأغنية من كلمات ناصر الجيل، وألحان وتوزيع موسيقي آدم حسين.

 

وقد حظيت الاغنية بنسبة مشاهدة اقتربت من النصف مليون خلال ساعات على طرحها وكان لافتا تعليقات الجمهور على الاغنية حيث كتب احدهم: “حاجة ما تخصكش غناء اصاله كلمات وتحريض رضوى الشربيني 😅😅” فيما كتب اخر “اصالة معلنة الحرب على الرجالة في الالبوم ده .. شكلها كده متعرفة على رضوى الشربيني 😂”.

وكانت أصالة طرحت مؤخرا أغنية “مبقاش سر” وهي ثاني أغاني ألبومها الجديد “في قربك” من كلمات أمير طعيمة، ألحان أحمد زعيم، توزيع فهد.

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