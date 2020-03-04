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اصالة لـ عبدالمجيد عبدالله: ” أرجوك عُدّ كيّ لاينتصر السوء”

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اصالة وعبدالمجيد عبدالله

اصالة وعبدالمجيد عبدالله

وجهت الفنانة السورية رسالة الى الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله وطالبته بالعودة الى تويتر بعد المشادة الاخيرة التي انتهت باغلاق الاخير لحسابه.

وكتبت اصالة في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “ياأمير الخلق والموهبة والثقافة المُغلّفه بالبساطة والطّيب .. ياعبد المجيد الغالي الحبيب ، كيف لإنسان برفعتك أنّ بتأثّر بكلام لايمتّ للبشر بصله ؟ عليك أنّ تحزن على أمثال هؤلاء ، لأنّهم كالعفن على أطراف الحياة يقتاتون منّ أذيّة الكبار ، أرجوك عُدّ كيّ لاينتصر السوء”.

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