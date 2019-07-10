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اعلامية سعودية لرانيا يوسف: ” نصيحة خليك في قضية الفستان و البطانة افضل”

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رانيا يوسف

ردت الاعلامية السعودية حليمة مظفر على تغريدة للفنانة المصرية رانيا يوسف أعلنت فيها تأييدها لإسقاط نظام الولاية في السعودية بعد الـ18عاما وبمنح المرأة حريتها واستقلالها.

وقالت حلمية مظفر في ردها: “فضلا رانيا لا علاقة لك نهائيا بأي شأن خاص بالمرأة السعودية..الحرية المسؤولة تختلف عن الحرية المنسلخة التي تقولين لها نعم! “.

وتابعت: “ولا نسمح أبدا باستغلال قضية تخص المرأة السعودية لاسباب شخصية وللفت الانتباه اليك .. نصيحة خليك في قضية الفستان و البطانة افضل”.

كما اتهمت حليمة مظفر الفنانة المصرية بمحاولة التسلق على قضايا المرأة السعودية قائلة: “الحرية التي تبحث عنها المرأة السعودية مسؤولة ومختلفة تماما عن التي تناهجينها رانيا .. ولا نحتاج رأيك.. المراة السعودية واجهت وحدها لرفع الوعي واكتساب حقوقها بجهودها وفكرها ووعيها ونرفض من يتسلقون على قضاياها ويسرقون جهودها لأجل الشهرة”.

وكانت رانيا يوسف قد تعرضت لهجوم من قبل كثير من المغردين السعوديين بسبب تغريدتها التي قالت فيها: “نعم لاسقاط الولايه بعد الـ 18 .. نعم لحريه المرأه.. نعم لنجاح المرأه.. نعم لاستقلال المرأه” ما اعتبروه تدخلا في القضايا السعودية.

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