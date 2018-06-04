اعلامية شهيرة قبل عمليات التجميل.. خمنوا هوية هذه الشخصية؟

عمليات التجميل اصبحت موضة اكثر من مجرد تصحيح لاخطاء او شوائب في الوجه والجسم واصبحت تغيذر انساناً حتى تضيع هويته القدسمة فيخلق لنفسه هوية جديدة بوجه جديد.

هذه الصورة ليست الا للاعلامية حليمة بولند التي اعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشرها عقب انتشار خبر زواجها من شاب يصغرها سناً وقرار اعتزالها المهنة.

حليمة تبدلت كثيراً فقد خضعت لعملية تصغير الانف وتكبير الشفاه كما حقنت وجهها بالبوتوكس والفيلر فتغيرت ملامح وجهها كلياً اضافة الى استخدامها اليوم للعدسات الملونة. فهل استطعتم معرفتها قبل هذه التغييرات؟