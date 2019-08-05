افنان الباتل تغضب السعوديات بحديثها عن تصريح السفر.. فماذا قالت؟

تعرضت المدونة السعودية أفنان الباتل لهجوم لاذع من قبل نشطاء من ابناء بلدها بعد حديثها المثير للجدل عن تصريح السفر الخاص بالنساء والذي تم الغاءه قبل أيام.

وتحدثت أفنان في مقطع الفيديو المتداول موجهة كلامها للسعوديات قائلة “مو بهذه السهولة التي تحسبونها خلاص انا عندي تصريح معناها كأني انا رايحة للسوق وراجعة لا يعني مهما كان تظلين بنت ناس”.

وتابعت افنان الباتل “اوكي انت كبيرة 21 ومسؤولة وخلاص بالغة وعاقلة عندك عقلك ولكن تظلين بنت ناس تظلين ما انت عايشة لحالك تظلين تحت جناح اهلك اسمك من اسمهم وسمعتك من سمعتهم”.

وقد شن كثيرون هجوما على افنان الباتل حيث تصدر هاشتاغ #افنان_الباتل_اخرسي على موقع تويتر في السعودية وقالوا انها معتادة على حياة السفر والرفاهية ودعوها لعدم التدخل في قضية ظلت كثير من السعوديات يطالبن بها منذ عقود كي يتاح لهن التخلص من تسلط ذويهن الرجال.

#افنان_الباتل_اخرسي

هالجزمه من وهي في بطن امها متعوده على السفر والرفاهية والحياة واحنا من عشرين سنه ماسافرنا ولا طلعنا من البلد وتلومنا ليش مندفعين ومبسوطين بالقرار؟

وتقذفنا وتشكك فينا لانها ماجربت اللي جربناه ف ماهي حاسه بالمعاناة تبي بس هي اللي تسافر وتعيش حاسدتنا من اللحين pic.twitter.com/ZuDr9AqXQj — سهام (@suiiml) August 5, 2019

#افنان_الباتل_اخرسي شوف مين اللي تتكلم ما بقى دولة ما راحت لها باقي بس اسرائيل وتختم الدول pic.twitter.com/3zQJZjW5JI — AS♛.الغامدي (@13IIyi) August 5, 2019

#افنان_الباتل_اخرسي تفتش بالرياض وبرا ماتلبس حجاب حتى.. تسافر لحالها وتزوجت بعد قصة حب عجيبة بلندن والحين جايه تعطينا حكم عن بنت الاصول ههههههههههههه — ًًًًًً (@whgok1) August 5, 2019

#افنان_الباتل_اخرسي صادقة افنان زي روضة بالضبط مو حقكم تصيرون زيها تصيفون بلندن وباريس وتلتقون باللي تحبون وتتزوجون ، مو حقكم بلندن بلا حجاب لانكم بنات ناس 😬 مو حقكم تختون زيها للمالديف مع صديقاتكم ولدبي لانكم بنات ناس ، بالاخير مو حقكم اصلا تتزوجون لانكم مو زيها بنات ناس 😢 — د عيسى العياد (@essa_qq) August 5, 2019