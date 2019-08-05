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افنان الباتل تغضب السعوديات بحديثها عن تصريح السفر.. فماذا قالت؟

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افنان الباتل

افنان الباتل

تعرضت المدونة السعودية أفنان الباتل لهجوم لاذع من قبل نشطاء من ابناء بلدها بعد حديثها المثير للجدل عن تصريح السفر الخاص بالنساء والذي تم الغاءه قبل أيام.

وتحدثت أفنان في مقطع الفيديو المتداول موجهة كلامها للسعوديات قائلة “مو بهذه السهولة التي تحسبونها خلاص انا عندي تصريح معناها كأني انا رايحة للسوق وراجعة لا يعني مهما كان تظلين بنت ناس”.

وتابعت افنان الباتل “اوكي انت كبيرة 21 ومسؤولة وخلاص بالغة وعاقلة عندك عقلك ولكن تظلين بنت ناس تظلين ما انت عايشة لحالك تظلين تحت جناح اهلك اسمك من اسمهم وسمعتك من سمعتهم”.

وقد شن كثيرون هجوما على افنان الباتل حيث تصدر هاشتاغ #افنان_الباتل_اخرسي على موقع تويتر في السعودية وقالوا انها معتادة على حياة السفر والرفاهية ودعوها لعدم التدخل في قضية ظلت كثير من السعوديات يطالبن بها منذ عقود كي يتاح لهن التخلص من تسلط ذويهن الرجال.

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