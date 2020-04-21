دافع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عن الممثلة الكويتية حياة الفهد ومسلسل “أم هارون”، المقرر عرضه خلال شهر رمضان، والذي يتناول حياة اليهود في دول الخليج.

وقال أدرعي في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن “مسلسل أم هارون لم يُعرض بعد ولكنه أثار ضجة إعلامية واسعة ولذلك أثار اهتمامي أيضًا”، مشيدا بتصريحات حياة الفهد عن أن اليهود كانوا موجودين في كل مكان وأن الكويت فيها ديانات كثيرة.

وأضاف أدرعي: “كالعادة تعرضت الفنانة القديرة حياة الفهد لانتقادات أصحاب نظرية المؤامرة وغيرهم من المفسدين، الذين ينظرون إلى كلمة تطبيع كشتيمة، ويفضلون المسلسلات العنصرية التي تروج الأكاذيب المعادية للسامية التي عادة تعرض في شهر رمضان”، على حد تعبيره.

وكالعادة تعرضت الفنانة القديرة #حياة_الفهد لانتقادات أصحاب نظرية المؤامرة وغيرهم من المفسدين الذين ينظرون إلى كلمة #تطبيع كشتيمة ويفضلون المسلسلات العنصرية التي تروج الأكاذيب المعادية للسامية التي عادةً تعرض في شهر #رمضان. سنتابع مسلسل #أم_هارون قريبًا وسنرى #اللهم_بلغنا_رمضان pic.twitter.com/kWOV795Gm3 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 19, 2020

وكانت الممثلة الكويتية حياة الفهد قد انتقدت، في لقاء مع الإعلامي خالد الراشد، من وصفتهم بـ” أعداء النجاح والحاسدين”، وقالت إنهم “ينشرون إشاعات عن وقف مسلسل أم هارون ويهاجمون تلفزيون الكويت ووزارة الإعلام الكويتية”.

وأضافت أن ” المسلسل سيعرض على قناة MBC”، وتابعت بالقول: “كان اليهود موجودين في كل مكان، وهذا كتاب منزل من الله، لا نقدر أن ننكره، والكويت فيها ديانات كثيرة”.